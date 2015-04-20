欧洲股市：收高，电信股上涨且中国降准刺激矿业股走强

* FTSEurofirst 300指数收高0.8%

* Telenet, KPN等电信股受购并交易带动

* 中国降准刺激矿业股走强

路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周一收高，本周开局良好，受助于电信行业的购并交易以及中国降准，但升势不足以令市场收复上周五的全部失地。

本周将有大量欧洲企业公布首季业绩，预计因欧元疲弱及经济状况改善，该季业绩将为四年来最佳。

欧洲央行购债刺激计划拉低欧元区公债收益率，支撑了投资人对股市的兴致，NN Investment Partners在研究报告中重申“尤其看好”欧洲股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.8%，接近多年高位，德国DAX指数 收高1.74%，报11,891.91点。

对希腊同国际金主谈判僵局的担忧在欧洲债市掀起一些波澜，但对股市的影响有限。希腊ATG股指 是今日为数不多的收低股指之一。

在Liberty Global 的比利时分支Telenet 表示，同意从荷兰KPN 手中收购比利时移动电话网络运营商Base后，电信股走强，Belgacom 、德意志电信 和Numericable 涨幅均超过2%。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。 此间市场矿业股获得提振。