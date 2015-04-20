欧洲股市：收高，电信股上涨且中国降准刺激矿业股走强

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收高0.8%
* Telenet, KPN等电信股受购并交易带动
* 中国降准刺激矿业股走强
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周一收高，本周开局良好，受助于电信行业的购并交易以及中国降准，但升势不足以令市场收复上周五的全部失地。
本周将有大量欧洲企业公布首季业绩，预计因欧元疲弱及经济状况改善，该季业绩将为四年来最佳。
欧洲央行购债刺激计划拉低欧元区公债收益率，支撑了投资人对股市的兴致，NN Investment Partners在研究报告中重申“尤其看好”欧洲股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.8%，接近多年高位，德国DAX指数 收高1.74%，报11,891.91点。
对希腊同国际金主谈判僵局的担忧在欧洲债市掀起一些波澜，但对股市的影响有限。希腊ATG股指 是今日为数不多的收低股指之一。
在Liberty Global 的比利时分支Telenet 表示，同意从荷兰KPN 手中收购比利时移动电话网络运营商Base后，电信股走强，Belgacom 、德意志电信 和Numericable 涨幅均超过2%。
中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。 此间市场矿业股获得提振。
英国富时100指数 收高0.82%，收报7,052.13点。法国CAC 40指数 上扬0.86%，收报5,187.59点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。