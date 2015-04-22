欧洲股市：微跌，疲弱业绩和奢侈品股跌势重压市场

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘微跌0.02%，报1,628.35点
* 奢侈品股跌幅居前
路透伦敦4月22日 - 欧洲股市周三微幅走低，因一批企业公布的获利疲弱，且部分主要奢侈股走低。
奢侈品集团Kering 跌幅居前，急跌3.9%，之前该公司报告营收降幅超预期。同业Burberry 和Hugo Boss 也走低。
英国超市营运商乐购(Tesco) 重挫5.2%，因录得创纪录亏损。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘微跌0.02%，报1,628.35点。德国DAX指数 收跌0.6%，报11,867.37点。
“目前我作空欧洲股市。市场上有很多负面因素，诸如企业业绩疲弱和对希腊的担忧等，”Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu说。
希腊股市上扬2.1%，之前有消息人士透露，欧洲央行上调针对希腊银行业的紧急流动性上限至755亿欧元。但部分交易商仍然保持谨慎。
“由于在周五欧元集团会议上达成协议的机率为零，希腊已错失显示其改革诚意的最新一次机会，使其陷入了孤立无援、捉襟见肘和几乎绝望的境地，”Spreadex的分析师Connor Campbell表示。
沃尔沃 逆市上扬，跳升15%，该公司之前任命大众 旗下企业Scania的总裁兼首席执行执行长出任公司CEO。
英国富时100指数 收跌0.49%，收报7,028.24点。法国CAC 40指数 上扬0.36%，收报5,211.09点。(完)
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