欧洲股市：受PMI数据欠佳影响收跌，爱立信重挫近10%拖累科技股

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌 0.46%
* PMI数据打压市场人气
路透伦敦4月23日 - 欧洲股市周四下跌，德国DAX指数表现欠佳，此前出炉的采购经理人指数(PMI)调查令人失望，爱立信(易利信,Ericsson) 业绩疲弱拖累科技股。
爱立信公布第一季营业利润低于预期，并称预计主要北美市场的营收将保持低迷后，股价收盘下跌近10%，打击科技股表现。
STOXX欧洲600科技股指数 下跌2.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 受一些乐观的企业消息支撑开高，但收盘下跌0.46%，至1,620.82点。
欧元区PMI调查结果令投资者感到失望，德国4月综合PMI初值从3月所及的八个月高位55.4降至54.2；法国4月服务业扩张速度不及预期，并且制造业萎缩幅度超过预期。
“尽管欧洲经济状况明显改善...但德国和法国PMI数据出炉后市场反应显示出，股市仍易受令人失望的经济数据的影响，”法国巴黎银行Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels表示。
德国DAX指数 收跌1.2%，报11,723.58点。德国建筑服务公司Bilfinger 收盘重挫近18%，该公司周三收盘后，发布不到一年时间内的第五份获利预警。
但也有一些公司公布乐观消息。米其林 跳升6.5%，此前公布第一季营收增长5.6%。
英国富时100指数 收高0.36%，收报7,053.67点。法国CAC 40指数 下跌0.62%，收报5,178.91点。(完)
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