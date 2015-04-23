欧洲股市：受PMI数据欠佳影响收跌，爱立信重挫近10%拖累科技股

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌 0.46%

* PMI数据打压市场人气

路透伦敦4月23日 - 欧洲股市周四下跌，德国DAX指数表现欠佳，此前出炉的采购经理人指数(PMI)调查令人失望，爱立信(易利信,Ericsson) 业绩疲弱拖累科技股。

爱立信公布第一季营业利润低于预期，并称预计主要北美市场的营收将保持低迷后，股价收盘下跌近10%，打击科技股表现。

STOXX欧洲600科技股指数 下跌2.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 受一些乐观的企业消息支撑开高，但收盘下跌0.46%，至1,620.82点。

欧元区PMI调查结果令投资者感到失望，德国4月综合PMI初值从3月所及的八个月高位55.4降至54.2；法国4月服务业扩张速度不及预期，并且制造业萎缩幅度超过预期。

“尽管欧洲经济状况明显改善...但德国和法国PMI数据出炉后市场反应显示出，股市仍易受令人失望的经济数据的影响，”法国巴黎银行Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels表示。

德国DAX指数 收跌1.2%，报11,723.58点。德国建筑服务公司Bilfinger 收盘重挫近18%，该公司周三收盘后，发布不到一年时间内的第五份获利预警。

但也有一些公司公布乐观消息。米其林 跳升6.5%，此前公布第一季营收增长5.6%。