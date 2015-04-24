欧洲股市：受企业业绩强劲带动收高，希腊股市大涨

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* FTSEurofirst 300指数收高0.4%，报1,626.83点

* 希腊股市ATG股指大涨3.4%

* 伊莱克斯和雷诺公布业绩后劲升

* 德国IFO指数显示企业信心强劲

路透伦敦4月24日 - 欧洲股市周五上涨，受令人鼓舞的企业业绩和强劲的经济数据提振，而希腊债务危机有望达成协议的预期也提振希腊股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,626.83点。该指数收复昨日多数失地，较上周触及的近15年高位低了1.7%。

德股DAX指数 升0.74%，报11,810.85点，逼近近期触及的纪录高位，因数据显示，德国4月IFO企业景气判断指数上升至将近一年最高水平，显示欧洲最大经济体--德国的经济在第二季有强劲开局。

在德国总理梅克尔表达了对很快可以达成协议避免希腊破产的希望后，市场对希腊债务危机得以解决也有了谨慎的乐观情绪。

不过欧元区财长对希腊政府表示，在希腊同意全面改革计划前，不会有进一步的援助。

希腊ATG股指 劲升3.4%，但今年迄今仍跌了8%。

瑞典家电生产商伊莱克斯 跳升9.3%，此前该公司公布的首季盈利降幅小于预期。

雷诺 公布首季营收增加后股价大涨3.7%。

继银行业出现监管和结构性调整后，欧洲最大银行汇丰 正在审视是否应将总部迁出英国。该股收高3%。