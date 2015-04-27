欧洲股市：收高1%，因希腊调整债务谈判团队带动对谈判的乐观预期

* FTSEurofirst 300指数收高1%，因希腊调整债务谈判团队

* 德意志银行下挫4.6%

* 大众汽车和汇丰控股上扬

路透伦敦4月27日 - 欧洲股市周一扭转稍早跌势收高，希腊宣布调整债务谈判团队令对希腊债务局势的持续担忧减轻。

希腊与欧元区各国财长在周五会议上未能达成协议。德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六暗示，德国在为希腊可能违约做准备。 希腊可能在未来几周就会“弹尽粮绝”。

不过周一的消息称希腊总理齐普拉斯调整负责与欧洲领导人及国际货币基金组织(IMF)谈判的团队阵容，这扶助扭转了稍早的跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.97%，报1,642.69点。德国和希腊股市跑赢。

德意志银行 计划舍弃大部分零售银行业务，并将退出十分之一它现在有业务的国家，加入正在收缩业务、精简机构以图生存的同业行列。 德意志银行收挫4.6%。

英国星期日泰晤士报报导称，欧洲最大的银行汇丰控股 正在考虑通过一项200亿英镑(303.7亿美元)的交易剥离其英国零售银行业务的计划。 汇控收高3.1%。

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 涨幅居前，劲升4.5%，上周六皮耶希(Ferdinand Piech)黯然辞去董事长职务，因为在他自己挑起的与CEO文德恩的较量中，他输了。对大众汽车而言，这是一个时代的结束。