欧洲股市：大跌2.2%，因欧元反弹重创德国股市

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收低2.2%，报1,581.94点
* 德股DAX指数创去年3月来最大单日跌幅
* 欧元反弹
* 希腊将向国际金主提交改革草案
路透伦敦4月29日 - 欧洲股市周三创今年最大单日跌幅，受逊于预期的企业业绩、欧元反弹以及美国经济成长数据令人失望拖累。
美国数据疲弱带动欧元兑美元 反弹至八周高位，从而重创出口企业权重较大的德股DAX指数。
本月稍早创新高的德股DAX指数 今日大跌3.21%，收报11,432.72点，今日百分比跌幅为2014年3月来最大。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌2.24%，报1,581.94点，本月稍早该指数也曾创下逾14年最高。
FTSEurofirst 300指数跌至约一个月低点，且录得1月来最大单日跌幅，但今年迄今仍升了16%。
比利时超市集团Delhaize 急挫8.3%，为跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前该公司宣布的运营获利低于预期。
希腊指标股指ATG指数 跌1%，今年迄今跌约3%。
希腊表示，将提交改革清单以显示履行承诺的诚意后，欧元区官员表示，希腊必须快速开始磋商第三轮救助，若无救助将无法幸存。希腊有数日，而非数周的时间与欧元区成员国和IMF达成改革协议。
法国CAC指数 大跌2.59%，收报5,039.39点；英国富时100指数 收跌1.2%，报6,946.28点。(完)
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