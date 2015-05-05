欧洲股市：收挫，希腊股指重挫3.9%

* 希腊债务忧虑拖累希腊股指重挫3.9%

* FTSEurofirst 300指数跌1.6%

* 美国贸易逆差扩大

* 瑞银季度获利几乎翻倍，股价大涨

路透伦敦5月5日 - 欧洲股市周二下滑，因对希腊财政的担忧重燃，打压欧元区股市。

希腊指标ATG指数 大跌3.9%，因担心希腊同国际债权人试图达成协议的谈判陷入僵局。

因金融时报报导称，除非欧洲国家同意减记更多希腊债务，否则国际货币基金组织(IMF)可能切断对希腊的一项金援。

希腊政府官员称IMF希望减计希腊债务价值，但欧盟执委会反对这种减免债务的做法。未能达成妥协的责任完全归咎于欧盟和IMF等机构。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，IMF日前曾警告希腊财政状况正在恶化，但他否认IMF坚持要求进一步减免债务。

在美国公布3月贸易逆差扩阔至约六年半最大，显示经济首季出现萎缩后，股市也承压。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1.6%，报1,555.46点。

德股DAX指数 大跌2.51%，报11,327.68点。法国CAC指数 收挫2.12%，收报4,974.07点。英国富时100指数 收低0.84%，报6,927.58点。