欧洲股市：收挫，希腊股指重挫3.9%

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 希腊债务忧虑拖累希腊股指重挫3.9%
* FTSEurofirst 300指数跌1.6%
* 美国贸易逆差扩大
* 瑞银季度获利几乎翻倍，股价大涨
路透伦敦5月5日 - 欧洲股市周二下滑，因对希腊财政的担忧重燃，打压欧元区股市。
希腊指标ATG指数 大跌3.9%，因担心希腊同国际债权人试图达成协议的谈判陷入僵局。
因金融时报报导称，除非欧洲国家同意减记更多希腊债务，否则国际货币基金组织(IMF)可能切断对希腊的一项金援。
希腊政府官员称IMF希望减计希腊债务价值，但欧盟执委会反对这种减免债务的做法。未能达成妥协的责任完全归咎于欧盟和IMF等机构。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，IMF日前曾警告希腊财政状况正在恶化，但他否认IMF坚持要求进一步减免债务。
在美国公布3月贸易逆差扩阔至约六年半最大，显示经济首季出现萎缩后，股市也承压。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1.6%，报1,555.46点。
德股DAX指数 大跌2.51%，报11,327.68点。法国CAC指数 收挫2.12%，收报4,974.07点。英国富时100指数 收低0.84%，报6,927.58点。
瑞银 升3.8%，之前瑞银公布其季度盈利为约五年最高。(完)
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