欧洲股市：尾盘反弹收平，因债市收复失地且欧元转跌

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* FTSEurofirst 300指数尾盘反弹收平
* 债市收复失地且欧元转跌
路透伦敦5月7日 - 欧洲股市周四基本收平，尾盘出现反弹，因公债跌势缓和，且欧元兑美元回吐涨幅，部分受助于一些优于预期的美国经济数据。
出口企业权值较重的德股DAX指数 得益于欧元走软，以0.51%领涨，收报11,407.97点。
稍早触及10周高位的欧元兑美元在美国公布上周初请失业金人数少与预期后下滑，且德国公债收益率回落。
本周油价反弹导致通缩忧虑消退。这也暗示尽管经济数据有好有坏，美联储可能较预期提前升息，从而引发债市和股市遭抛售。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 基本收平，报1,547.04点，早盘跌至2月底来最低。
英国富时100指数 跌0.67%，报6,886.95点，今日英国大选可能产生一较软弱政府，迫使英国就欧盟成员国地位进行投票，及促使苏格兰独立。
法国CAC指数 收低0.29%，收报4,967.22点。(完)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。