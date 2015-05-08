欧洲股市：大涨2.8%，英国保守党赢得大选带动英股领涨

* 选举结果提振英股

* 先正达拒绝孟山都收购报价后股价大涨

* 债市回稳及美国就业数据提振人气

路透伦敦5月8日 - 欧洲股市周五强劲反弹，英国大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后，英股领涨。

美国和欧洲公债市场恢复平静以及美国就业数据显示，4月就业增长重拾动能及失业率降至近七年低点，这支撑了整体市场信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 劲扬2.83%，报1,590.75点，英国富时100指数 大涨2.32%，报7,046.82点。

英国莱斯银行集团 劲升5.7%，因工党提议的银行业征税威胁消除，公用事业公司Centrica 激升8.1%，因如果工党获胜，可能冻结公用事业收费，令该公司业绩受影响。英国防务集团Babcock 暴涨9.4%。

另外，农化巨头先正达(Syngenta) 飙升19.3%，此前该公司拒绝了孟山都 提出的450亿美元收购报价，称报价过低，且没有完全考虑到监管风险。

诺基亚 急升4.1%，此前纽约时报报导，出租车服务公司优步提出以30亿美元收购诺基亚的地图业务HERE。