欧洲股市：大涨2.8%，英国保守党赢得大选带动英股领涨

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 选举结果提振英股
* 先正达拒绝孟山都收购报价后股价大涨
* 债市回稳及美国就业数据提振人气
路透伦敦5月8日 - 欧洲股市周五强劲反弹，英国大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后，英股领涨。
美国和欧洲公债市场恢复平静以及美国就业数据显示，4月就业增长重拾动能及失业率降至近七年低点，这支撑了整体市场信心。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 劲扬2.83%，报1,590.75点，英国富时100指数 大涨2.32%，报7,046.82点。
英国莱斯银行集团 劲升5.7%，因工党提议的银行业征税威胁消除，公用事业公司Centrica 激升8.1%，因如果工党获胜，可能冻结公用事业收费，令该公司业绩受影响。英国防务集团Babcock 暴涨9.4%。
另外，农化巨头先正达(Syngenta) 飙升19.3%，此前该公司拒绝了孟山都 提出的450亿美元收购报价，称报价过低，且没有完全考虑到监管风险。
诺基亚 急升4.1%，此前纽约时报报导，出租车服务公司优步提出以30亿美元收购诺基亚的地图业务HERE。
德股DAX指数 大涨2.65%，收报11,709.73点。法国CAC指数 收高2.48%，收报5,090.39点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。