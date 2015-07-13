欧洲股市：受希腊达成债务协议带动大涨，银行股劲升领军

* Euro STOXX 50指数升1.8%

* FTSEurofirst 300指数升1.9%

* 希腊达成协议后，欧元区银行股指数升2.1%

路透伦敦7月13日 - 欧洲股市周一大涨，此前欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。

欧元区领导人同意磋商一项规模达860亿欧元的救助方案，但要求希腊同意接受严格的监督。

希腊股市 自6月26日以来一直休市，但希腊在美国上市的股票受该消息带动上涨。

尽管市场受到鼓舞，但部分分析师仍建议要保持谨慎。因该协议必须由希腊、德国等国家的议会通过。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收高1.88%，报1,572.05点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲升1.8%，触及两周高位、自上周二收盘后，该指数大涨约9%。

德国DAX指数 收高1.49%，报11,484.38点。英国富时FTSE 100指数 收高0.97%，报6,737.95点；法国CAC指数 大涨1.94%，收报4,998.10点。

欧元区银行股指数 升2.1%，受助于法国兴业银行 、法国农业信贷 和意大利裕信银行(UniCredit) 攀升1.6-3%不等。