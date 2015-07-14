欧洲股市：收高，油价回稳提振能源股

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst指数收高0.5%，连升第五个交易日
* 油价回稳提振能源股
* 汽车股下滑，因摩根大通下调中国市场预估
路透伦敦7月14日 - 欧洲股市周二上涨，因油价回稳支撑能源股，在伊朗同六大国达成核协议后，油价一度下挫。
尽管希腊总理齐普拉斯面临对撙节措施的反对，但投资人相信希腊能通过改革立法以获得新的救助，这也带动欧股连升第五个交易日。
“周末后希腊危机出现重大进展，这是交易商继续买入的一个理由，”Thames Capital Markets策略师Nav Banwait表示。
STOXX欧洲油气股指数 升0.8%，Statoil 在泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数成份股中百分比涨幅居前。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,580.34点，连升五日。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.5%。
但汽车股下滑，因摩根大通下调对中国汽车市场的预估，之前在中国生产宝马轿车的华晨中国 发布了盈警。
摩根大通还下调了大众 的目标价，大众收挫2.1%。
德国DAX指数 收高0.28%，报11,516.90点。英国富时FTSE 100指数 收高0.23%，报6,753.75点；法国CAC指数 涨0.69%，收报5,032.47点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。