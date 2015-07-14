欧洲股市：收高，油价回稳提振能源股

* FTSEurofirst指数收高0.5%，连升第五个交易日

* 油价回稳提振能源股

* 汽车股下滑，因摩根大通下调中国市场预估

路透伦敦7月14日 - 欧洲股市周二上涨，因油价回稳支撑能源股，在伊朗同六大国达成核协议后，油价一度下挫。

尽管希腊总理齐普拉斯面临对撙节措施的反对，但投资人相信希腊能通过改革立法以获得新的救助，这也带动欧股连升第五个交易日。

“周末后希腊危机出现重大进展，这是交易商继续买入的一个理由，”Thames Capital Markets策略师Nav Banwait表示。

STOXX欧洲油气股指数 升0.8%，Statoil 在泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数成份股中百分比涨幅居前。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,580.34点，连升五日。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.5%。

但汽车股下滑，因摩根大通下调对中国汽车市场的预估，之前在中国生产宝马轿车的华晨中国 发布了盈警。

摩根大通还下调了大众 的目标价，大众收挫2.1%。