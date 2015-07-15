欧洲股市：升至近三周高位，聚焦希腊议会对撙节措施的投票结果

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%

* 希腊将对救助协议投票

路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周三升至近三周高位，荷兰晶片设备生产商ASML 领涨，投资人在等待希腊议会就救助方案的关键投票。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.39%，报1,586.50点，触及6月26日来最高。

意大利FTSE MIB指数 升1.3%，西班牙IBEX指数 升0.7%，在希腊议会投票前，欧元区二线公债收益率下滑。

在勉强答应了新救助协议的苛刻条件后，希腊总理齐普拉斯目前必须应对其左翼激进联盟党(Syriza)对撙节措施的反对，以求改革和减支措施能在议会通过。

投资人不愿大举押注，尽管部分分析师表示，来自反对党的支持可能意味着希腊议会能通过协议。

ASML预计今年营收增长大于预期后，股价大涨4.3%，领跑FTSEurofirst 300指数成份股。