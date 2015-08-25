欧洲股市：大幅收涨4%，因中国降息降准提振风险意愿

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大幅收涨4.2%

* 今日涨幅为2011年以来最大

* 高盛策略师下调股市评级

路透伦敦8月25日 - 欧洲股市周二急升逾4%，录得2011年底以来最大单日升幅，因中国降息降准使股市在连续连日惨跌后反弹。

之前受创的矿业和科技股涨幅居前。

中国经济放缓和股市暴跌引发市场担忧全球将笼罩在新的通缩压力之下。欧洲议会副总裁冈斯坦西欧表示，如果通胀前景发生巨变，央行准备采取进一步举措。

“我们认为，最坏的时刻已经过去，”美银美林的策略师在给客户的一份报告中写道，“不过，我们要承认，此轮抛售在一定程度上给市场造成了严重的损害，任何复苏可能都需要假以时日，且过程会十分震荡。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘大涨4.2%，报1,406.98点，昨日大跌5.4%。蓝筹股Euro STOXX 50指数 收盘急升4.7%。

德国芯片制造商英飞凌 大涨10%，矿商Antofagasta 劲扬8.7%。

8月德国IFO企业景气指数攀升鼓舞部分投资者，他们表示，欧洲地区的内需显示出普遍正面的迹象。

“鉴于新兴市场的状况和中国的系统性担忧，有足够的理由担心全球成长前景，”NN Investment Partners的多资产策略部主管Valentijn van Nieuwenhuijzen表示，“不过，新兴市场和中国遭遇的问题将蔓延至发达国家还只是一个风险，尚未成真，今日上午出炉的IFO数据显示，到目前为止内部需求不错。”

高盛的策略师将对股市的评级从“增持”调降至“中性”，不过，他们预计此轮抛售不会引发全球性衰退，因美国和欧洲出现经济成长的迹象。