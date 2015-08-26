欧洲股市：收挫近2%，孟山都放弃收购先正达令后者股价暴跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数跌1.9%
* 指数可能创2008年来最大月度跌幅
路透伦敦8月26日 - 欧洲股市周三收挫近2%，盘中走势反复，孟山都(Monsanto)放弃收购瑞士先正达(Syngenta AG) 后，先正达股价尾盘暴跌。
股市仍对中国经济成长忧虑高度敏感，但指标股指收盘高于日低，因美股盘初上扬，且投资人寄望欧洲央行祭出新的货币刺激措施。
先正达暴跌18.2%，此前孟山都宣布放弃收购该公司。
先正达在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，并拖累STOXX 600化工股指数 大跌3.4%。
基础资源类股 收低2.6%，因铜价挫近3%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.9%，报1,380.88点，盘中一度大跌2.8%，但之后受美股开盘强劲提振。
一欧洲央行官员表示，商品价格下挫令通胀有可能达不到央行的目标，并称央行准备在必要时采取行动，这对股市也有支撑。
德国DAX指数 收低1.29%，收报9,997.43点，较4月触及的纪录高位回落了约20%。
英股富时100指数 跌1.68%，收报5,979.20点；法股CAC指数 收低1.4%，报4,501.05点。(完)
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