欧洲股市：收挫近2%，孟山都放弃收购先正达令后者股价暴跌

路透伦敦8月26日 - 欧洲股市周三收挫近2%，盘中走势反复，孟山都(Monsanto)放弃收购瑞士先正达(Syngenta AG) 后，先正达股价尾盘暴跌。

股市仍对中国经济成长忧虑高度敏感，但指标股指收盘高于日低，因美股盘初上扬，且投资人寄望欧洲央行祭出新的货币刺激措施。

先正达在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，并拖累STOXX 600化工股指数 大跌3.4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.9%，报1,380.88点，盘中一度大跌2.8%，但之后受美股开盘强劲提振。

一欧洲央行官员表示，商品价格下挫令通胀有可能达不到央行的目标，并称央行准备在必要时采取行动，这对股市也有支撑。