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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 8月 27日 星期四 01:07 BJT

欧洲股市：收挫近2%，孟山都放弃收购先正达令后者股价暴跌

* FTSEurofirst 300指数跌1.9%

* 指数可能创2008年来最大月度跌幅

路透伦敦8月26日 - 欧洲股市周三收挫近2%，盘中走势反复，孟山都(Monsanto)放弃收购瑞士先正达(Syngenta AG) 后，先正达股价尾盘暴跌。

股市仍对中国经济成长忧虑高度敏感，但指标股指收盘高于日低，因美股盘初上扬，且投资人寄望欧洲央行祭出新的货币刺激措施。

先正达暴跌18.2%，此前孟山都宣布放弃收购该公司。

先正达在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅最大，并拖累STOXX 600化工股指数 大跌3.4%。

基础资源类股 收低2.6%，因铜价挫近3%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.9%，报1,380.88点，盘中一度大跌2.8%，但之后受美股开盘强劲提振。

一欧洲央行官员表示，商品价格下挫令通胀有可能达不到央行的目标，并称央行准备在必要时采取行动，这对股市也有支撑。

德国DAX指数 收低1.29%，收报9,997.43点，较4月触及的纪录高位回落了约20%。

英股富时100指数 跌1.68%，收报5,979.20点；法股CAC指数 收低1.4%，报4,501.05点。(完)

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