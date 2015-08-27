欧洲股市：劲升逾3%并收复本周所有失地，因美股反弹和美国经济增长强劲

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数收涨逾3%

* 股市收复本周的所有失地

* 纽约联储总裁杜德利称，9月升息的迫切性看似降低

路透伦敦8月27日 - 欧洲股市周四普涨，收复本周的所有失地，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时间推迟，且美国第二季成长数据被大幅上修。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在周三劲挫1.9%后反弹，收盘大涨3.6%，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 急升3.5%。

美国股市周三录得四年来最大单日涨幅，因纽约联储总裁杜德利表示，较之数周前，9月升息的“迫切性看似下降”，暗示中国问题可能影响到美联储的货币政策。

美国第二季经济增幅被大幅上修，因内需稳健，但数据显示出的非常强劲的增长势头，可能使美联储仍会在年内升息。

“美股反弹，且亚洲市场企稳，带动欧洲股市反弹。我的短期指标告诉我，市场在本周稍早触底，”Clairinvest的基金经理Ion-Marc Valahu表示。

FTSEurofirst指数本月仍下跌约10%，因担忧中国经济，该指数本月可能录得四年来最大月跌幅。

不过，部分基金经理表示，欧洲央行的刺激举措将为欧洲经济和金融市场提供中长期的支持。

根据汤森路透StarMine的数据，有58%的泛欧STOXX 600指数 成份股企业的第二季业绩超过或符合预期。