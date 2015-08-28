欧洲股市：小幅收高，本月表现为四年最差

* FTSEurofirst指数收高0.3%，但本月大跌近10%

* 希腊股市上涨，民调显示左翼激进联盟党(Syriza)将赢得选举

* 瑞信预计Euro STOXX 50指数今年收在3,600点

路透伦敦8月28日 - 欧洲股市周五小幅收高，结束走势如过山车般的一周，但主要欧元区股指仍势将录得四年最差月度表现，因中国经济堪忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.2%。

在中国本月安排人民币贬值后，对全球经济放缓的担忧加重，引发股市、汇市和商品市场的大幅价格波动。

这也造成了周一FTSEurofirst 300指数市值蒸发4,500亿欧元，8月迄今该指数下挫近10%，为四年来表现最惨淡的一个月。

不过对中国经济放缓可能冲击其他国家的担忧也令市场预期美国下月将不会升息，这带动股市在本周稍后反弹。

欧洲股市仍受到处于纪录低点的利率和欧洲央行流动性举措支撑。

能源股 表现最佳，因油价从之前的大跌中报复性反弹。

希腊股指 也上涨，因民调显示左翼激进联盟党(Syriza)将赢得下月的选举，该党承诺接受救助协议。

瑞信策略师仍预计Euro STOXX 50指数今年收报3,600点，较目前水准高约10%。

德国DAX指数 下滑0.17%，收报10,298.53点，较4月所创的纪录高位低17%。