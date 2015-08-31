欧洲股市：小幅收低，本月表现为2011年8月来最差

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst指数收低0.2%，本月表现为2011年8月来最差
* 英国股市因假期休市
路透伦敦8月31日 - 欧洲股市周一小幅收低，本月表现为四年最差，因投资人担心中国经济放缓及美国可能升息，拖累了欧元区股市的表现。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，本月大跌9%，为2011年8月来最大月度跌幅。英国市场因公共假期休市，成交相对清淡。
德股DAX指数 跌0.38%，报10,259.46点，8月表现也是2011年8月来最差。该指数目前较4月所创的纪录高位低了约17%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.5%，法股CAC指数 跌0.47%，报4,652.95点。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员上周五的讲话暗示仍有可能在9月升息，但多位官员已经表示，金融市场长时间动荡可能推迟美联储近十年来首次升息。
亚洲市场走疲，中国股市本月受经济放缓迹象拖累大跌后震荡加剧也令欧股承压。
“中国市场仍处于敏感期，尽管上周上证综指出现反弹，但多数市场人士仍不看好，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示。(完)
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