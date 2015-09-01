欧洲股市：大幅收低，因中国数据疲弱及矿业股大跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数大跌
* 基本资源股遭重创
* 德股收挫，尽管德国数据强劲
路透伦敦9月1日 - 欧洲股市周二大跌，在中国公布疲弱制造业数据，令市场重燃对全球最大金属消费国经济体质的担忧后，矿业股遭重创。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低2.8%，报1,392.57点，基本资源类股 以5.6%领跌。
中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。
“市场人气非常脆弱。数据证实中国经济放缓,”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring表示。
“在目前的动荡时期，欧股可能进一步下滑，但较长期而言，欧股价值看上去不错，派息收益具吸引力。我们建议客户保持投资高质欧股。”
矿商及商品交易商嘉能可 重挫近10%，为跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股。多元化矿业巨擘必和必拓 、英美资源集团 和力拓 跌5.0-7.6%不等。
德股DAX指数 大跌2.38%，报10,015.57点，尽管数据显示德国制造业活动为16个月最高，且失业率降至历史低点。
英股富时100指数 收挫3.03%，报6,058.54点，法股CAC指数 跌2.4%，报4,541.16点。(完)
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