欧洲股市：小幅收高，中国干预措施扶助安抚市场不安情绪

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%
* 中国干预措施扶助安抚市场不安情绪－交易商
* 欧洲央行会议及中国假期料也有缓和作用
路透伦敦9月2日 - 欧洲股市周三上涨，从中国证金公司获得券商支持及进一步收紧股指期货监管的行动中获得支撑，且投资人冀望主要央行会追加宽松货币政策。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,395.70点，盘中稍早低见1,383.54点。
德股DAX指数 收高0.32%，报10,048.05点，英股富时100指数 收高0.41%，报6,083.31点，法股CAC指数 上涨0.3%，报4,554.92点。
“我们预计后市还会有一些波动，但预计近期跌势是一个修正走势，而不是熊市的开始，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels表示。
“一些央行可能采取的行动也会支撑市场，包括中国进一步刺激经济，欧洲央行延长购债计划以及美联储推迟升息等。”
分析师表示，美国民间就业数据促使一些投资人相信美联储可能在本月不会开始升息周期。美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，8月民间就业人数增加19万人，逊于分析师预期的20.1万人。
美国官方非农就业报告将在周五出炉，这是美联储9月16-17日来最后一份月度就业报告。
中国证券报报道，中国证券金融股份有限公司再度从券商获得资金支持，多家券商发布公告称，参与或继续出资划归证金公司。据不完全统计，目前新增资金超过300亿元人民币。
中国金融期货交易所周三晚间公告，自下周一(7日)起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由目前的30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。 (完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。