欧洲股市：大涨2.4%，欧洲央行总裁德拉吉的讲话对通胀基调温和

* FTSEurofirst 300指数延续升势，大涨2.4%

* 欧洲央行下调通胀预估，称购债计划可调整

路透伦敦9月3日 - 欧洲股市周四大涨，延续之前的升势，因欧洲央行在数周市场动荡后的首次会议上传递出对通胀立场温和的信息。

在欧洲央行总裁德拉吉下调了通胀预估，并表示该行愿意在必要时调整或延长购债量化宽松计划后，欧元下滑，股市大涨。

“今日欧洲央行的记者会对欧元区经济成长和通胀的前景明显更为悲观，”Edison Investment Research首席策略师Alastair George表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2.4%，报1,428.77点。

该指数较8月初仍下挫了超过10%，因中国股市急跌及美国很快会升息的前景。不过，市场已有所反弹，因投资人寄望央行将继续支撑。

投资人将密切关注周五美国公布的就业数据，这可能为美联储升息时机提供线索。

一些交易商表示，在周三民间就业数据显示8月增幅不及预期后，周五的非农就业报告也可能逊于预期。