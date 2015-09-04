欧洲股市：受喜忧参半的美国数据拖累急跌，本周也下挫

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数急跌2.5%

* 美国数据喜忧参半重创股市，但汇市基本持平

* Exane下调Next 和Dixons Carphone 目标价

路透伦敦9月4日 - 欧洲股市周五收盘下挫，因美国就业数据公布后，投资者仍搞不清美国下次加息的时机，随即卖出。

数据显示，上月美国就业岗位增幅不及预期，但失业率降至7年半最低，市场最初的反应积极，因数据并未完全打消最早在本月升息的市场预期。

Union Investment驻法兰克福资产组合经理Ingo Speich称，“市场情绪紧张，我认为越来越多的投资者将此归咎于，各国央行没有针对当前形势作出反应来稳定市场。”

他称，“目前没有足以让市场走高的强劲的触底反弹或基本面信号。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌2.5%，报1,392.63点。前一交易日该指数涨2.4%，因欧洲央行在市场动荡数周后的第一次政策会议上传递出立场温和的信息。

能源和矿业类股跌幅居前，分别跌4%和5%。

德股DAX指数 收跌2.71%，报10,038.04点，因数据显示，受海外需求转弱影响，7月工业订单跌幅超过预期。

英股富时100指数 跌2.44%，收报6,042.92点；

英国第二大服装零售商Next及电子产品和手机零售商Dixons Carphone分别跌3%和4.3%，此前Exane BNP Paribas下调了两家公司的目标价。