欧洲股市：收高，德国数据强劲带动德股跑赢

* FTSEurofirst 300指数升1.2%，德股DAX指数大涨1.6%

* 德国数据和中国股市尾盘反弹提供帮助

路透伦敦9月8日 - 欧洲股市周二上扬，德国股市指标DAX指数表现优于整体欧股，因之前德国公布的贸易数据强劲。

分析师表示，中国股市尾盘反弹，在稍早下滑后，上证综指 大幅收高2.9%，也有助于改善市场人气。中国股市大跌以及对中国经济成长的担忧近期令欧股也承受了重大压力。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.2%，报1,415.58点。德股DAX指数 收高1.61%，报10,271.36点。

德国联邦统计局公布的数据显示，7月出口与进口均增至纪录高位。7月经季节调整出口较前月增长2.4%至1,034亿欧元，进口较前月增长2.2%至806亿欧元。联邦统计局称，二者均是1991年有记录以来的最高水准。

“德国数据带来一些安慰，欧洲经济复苏仍在轨道上，新兴市场动荡没有影响德国出口太多。”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部门主管Philippe Gijsels称。

中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料大盘反弹高度有限。