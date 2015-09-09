欧洲股市：大涨至两周高位，矿业股跟随金属价格领涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.4%

* 金属价格走强，矿业股领涨

路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周三连续第三个交易日攀升，触及两周高位，矿业股跟随金属价格领涨，因预期全球最大金属消费国－中国会采取进一步措施提振经济。

航空公司Ryanair 上调年度盈利预估25%后股价劲扬约5%，对市场也有帮助。欧洲休旅股指数 升1.8%。

STOXX Europe 600基本资源类股指数 升约3%，英美资源集团, 力拓, 必和必拓 和嘉能可 升幅介乎2.9-5.5%。

伦敦三个月期铜 触及七周高位，本周大涨逾5%，截至上周，期铜在过去四个月大跌了超过20%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.4%，报1,435.54点，盘中触及8月底来最高的1,453.51点。该指数自上月底跌至八个月低点后已经反弹了约10%。