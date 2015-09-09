欧洲股市：大涨至两周高位，矿业股跟随金属价格领涨

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.4%
* 金属价格走强，矿业股领涨
路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周三连续第三个交易日攀升，触及两周高位，矿业股跟随金属价格领涨，因预期全球最大金属消费国－中国会采取进一步措施提振经济。
航空公司Ryanair 上调年度盈利预估25%后股价劲扬约5%，对市场也有帮助。欧洲休旅股指数 升1.8%。
STOXX Europe 600基本资源类股指数 升约3%，英美资源集团, 力拓, 必和必拓 和嘉能可 升幅介乎2.9-5.5%。
伦敦三个月期铜 触及七周高位，本周大涨逾5%，截至上周，期铜在过去四个月大跌了超过20%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.4%，报1,435.54点，盘中触及8月底来最高的1,453.51点。该指数自上月底跌至八个月低点后已经反弹了约10%。
德股DAX指数 收高0.31%，报10,303.12点。英股富时100指数 收高1.35%，报6,229.01点，法股CAC指数 上涨1.44%，报4,664.59点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。