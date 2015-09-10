欧洲股市：下挫，在巴西有业务往来的企业股票承压劲跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌1.4%
* 标普下调巴西评等，在该国有业务的企业股票领跌
路透伦敦9月10日 - 欧洲股市周四下挫，在标普下调巴西债信评等至“垃圾”级别后，在巴西有业务往来的企业股票承压领跌。
去年营收近半来自拉美的法国零售商Casino Guichard 股价重挫6.2%；Edenred 大跌4.8%，该公司近半盈利来自巴西；超市家乐福(Carrefour) 挫跌3.3%，其年度营收中14%来自巴西。
Seadrill 、西班牙桑坦德银行 、百威英博(Anheuser-Busch InBev) 、英美烟草 、Galp Energia 和联合利华(Unilever) 等在巴西开展业务的企业股价跌幅介乎0.9-8%。
“在巴西有大量业务的企业明显表现不佳，因依赖资源的巴西经济正在萎缩，且急需的投资也可能减少。所有这些问题都令在巴西开展业务的吸引力降低。”德国商业银行的Peter Dixon称。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1.4%，报1,415.09点，昨日涨幅尽数回吐。
对中国经济成长的担忧殃及矿业股，STOXX Europe 600基本资源类股指数 下挫2.9%，必和必拓 大跌5.9%，嘉能可 劲挫7.8%。
猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月消费者物价指数(CPI)同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累生产者物价指数(PPI)同比降幅创近六年最大。
德股DAX指数 收低0.9%，报10,210.44点。英股富时100指数 收挫1.18%，报6,155.81点，法股CAC指数 大跌1.46%，报4,596.53点。(完)
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