欧洲股市：下挫，在巴西有业务往来的企业股票承压劲跌

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌1.4%

* 标普下调巴西评等，在该国有业务的企业股票领跌

路透伦敦9月10日 - 欧洲股市周四下挫，在标普下调巴西债信评等至“垃圾”级别后，在巴西有业务往来的企业股票承压领跌。

去年营收近半来自拉美的法国零售商Casino Guichard 股价重挫6.2%；Edenred 大跌4.8%，该公司近半盈利来自巴西；超市家乐福(Carrefour) 挫跌3.3%，其年度营收中14%来自巴西。

Seadrill 、西班牙桑坦德银行 、百威英博(Anheuser-Busch InBev) 、英美烟草 、Galp Energia 和联合利华(Unilever) 等在巴西开展业务的企业股价跌幅介乎0.9-8%。

“在巴西有大量业务的企业明显表现不佳，因依赖资源的巴西经济正在萎缩，且急需的投资也可能减少。所有这些问题都令在巴西开展业务的吸引力降低。”德国商业银行的Peter Dixon称。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1.4%，报1,415.09点，昨日涨幅尽数回吐。

对中国经济成长的担忧殃及矿业股，STOXX Europe 600基本资源类股指数 下挫2.9%，必和必拓 大跌5.9%，嘉能可 劲挫7.8%。

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月消费者物价指数(CPI)同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累生产者物价指数(PPI)同比降幅创近六年最大。