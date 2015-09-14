欧洲股市：收低，在美联储会议前投资人愈发不安

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收低0.5%
* 在本周美联储会议前市场气氛谨慎
路透伦敦9月14日 - 欧洲股市周一收低，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前投资人愈发不安。本周美联储可能决定是否开始升息。
上周五路透调查显示，预计美联储会在周四升息的预估人士略占多数，但市场模型显示对全球市场波动和经济成长的担忧会令美联储推迟收紧货币政策。
“大局势是投资人对市场方向不太确定。”IG分析师Joshua Mahony表示。
“周四前，许多投资人担心市场可能下滑，因即便美联储维持利率不变，也不足以令投资人开始感到真的利多，因他们知道很快还是会升息。”
关键工业金属大跌后，矿业股承压走软，三个月期铜 跟随中国股市下挫1.4%，因数据显示中国工业生产增长不及预期，对金属需求的担忧加重。
STOXX Europe 600基本资源类股指数 下挫0.8%，受嘉能可 重挫4.4%及安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 大跌2.5%拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫0.5%，报1,393.71点，盘中一度升至1,414.99点高位。
德股DAX指数 微升0.08%，报10,131.74点。英股富时100指数 收挫0.54%，报6,084.59点，法股CAC指数 跌0.67%，报4,518.15点。(完)
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