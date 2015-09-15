欧洲股市：上涨，受美国股市开盘走高推动

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300涨0.85%
* 德国能源公司大幅下挫
* 汽车类股上涨，因汽车销售数据强劲
路透伦敦/米兰9月15日 - 欧洲股市周二收盘上涨，受美国股市开盘走高推动，但德国能源公司RWE 和E.ON 下挫，此前有报告称需要提留更多资金用以关闭核电厂。
交易清淡，因投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四决定是否进行2006年以来首次升息前不愿下大赌注。
RWE和E.ON分别下跌3.3%和6.2%，德国镜报网站(Spiegel Online)称，两家公司缺少多达300亿欧元，合340亿美元资金，用以建设一个核废料安全处置场地，这是德国放弃核能计划的一部分。
E.ON称核工厂的预提是充足的。
收盘时，泛欧FTSEurofirst 300 指数上涨0.85%，至1,405.49点，受美国股市走高推动。
意大利裕信银行(UniCredit)策略师Christian Stocker称，“市场仍然对美联储的决定不确定。如果周四不加息，可能会给市场一个信号，即美联储对经济体质有所担心。”
交易商提高了美联储本周升息的预期，因美国8月零售额报告符合预期，表明美国经济第三季保持稳步成长。
德国ZEW智库周二公布的调查结果显示，9月德国分析师和投资者信心下滑，因担心新兴市场经济疲软会拖累德国出口放缓。
汽车类股 涨1.4%，此前有数据显示，因区域市场恢复步伐加快，上月欧洲汽车登记量激增11.5%。
STOXX Europe 600基本资源类股指数 上涨，此前该类股是欧洲股市跌幅最大类股。
德股DAX指数 微升0.56%，报10,188.13点。英股富时100指数 收涨0.87%，报6,137.60点，法股CAC指数 涨1.13%，报4,569.37点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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