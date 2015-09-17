欧洲股市：在美联储宣布利率决定前持稳

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst指数和Euro STOXX 50指数均持稳
* 美联储将在1800GMT发布利率决定
路透米兰9月17日 - 欧洲股市周四收盘变动不大，许多投资人不愿大举押注，因静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍晚将发布的利率决定，是否会自2006年来首次升息。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.20%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.12%。
尽管在美联储政策决定前市场气氛谨慎，但购并交易再度浮现，因企业有大量现金且预期收购成本不会更低了。
法国电信集团Altice 以177亿美元现金及股票收购Cablevision 及其债务。Altice收高0.68%，开盘一度暴涨13%。
Ifigest的基金经理人Roberto Lottici表示，“全球经济成长艰难之际，美联储所能做的最好的就是维持利率不变，但为未来几个月明确设定升息路径。”
美国利率期货显示周四升息的机率在25%。美联储将在1800GMT宣布货币政策会议结果，之后美联储主席叶伦将举行记者会。
德股DAX指数 微升0.02%，报10,229.58点。英股富时100指数 收低0.68%，报6,186.99点，法股CAC指数 上涨0.2%，报4,655.14点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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