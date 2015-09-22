欧洲股市：重挫逾3%，大众汽车放量续挫两日市值蒸发三分之一

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数大跌3.3%

* 大众汽车两日市值蒸发三分之一

* 铜价下挫，矿业股跌幅居前

路透米兰9月22日 - 欧洲股市周二重挫，因投资人担心全球经济，且德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 暴跌至四年低点，拖累整体汽车板块，投资人判断大众汽车排放丑闻的影响。

欧洲最大汽车商大众汽车周一承认在美国尾气排放测试中作假后已经劲挫约20%，周二再度放量暴跌19%，因调查扩大至亚洲和欧洲。

“由于问题可能扩大，且可能涉及的不仅仅是一家设备生产商，我们将继续避免沾手汽车股，”券商Aviate Global在报告中写道。

大众汽车宣布，下调今年本集团财务目标，并在第三季度拨备约65亿欧元(合72.7亿美元)，以承担与美国及其他市场柴油车排放丑闻相关的成本。

一券商表示，该案可能最终会令汽车业内购并活动加快，因降低排放和可能召回令支出增加，汽车商或需分担成本。

大众汽车两日暴跌令市值蒸发约三分之一。法国PSA标致雪铁龙 大跌8.8%，戴姆勒收挫7%，菲亚特克莱斯勒 跌6.2%，STOXX欧洲600汽车股指数 收低7.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫3.3%，昨日收高1%。该指数本月徘徊在幅宽为75点的区间内，7月和8月则在幅宽为170点的区间内交易。

铜价 挫至三周低点，因投资人担心全球供应过剩，基本资源股大跌。

STOXX欧洲600基本资源股指数 重挫5.2%，为跌幅第二大的板块，嘉能可 、安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals) 、英美资源集团 和必和必拓 齐步下挫。