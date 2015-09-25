欧洲股市：受成长担忧缓解推动上涨，但大众汽车下跌

* 泛欧指数涨2.8%，意大利股市表现最佳

* 汽车类股涨2.5%，本周表现为四年来最糟

* 大众汽车跌逾4%，交易日日内大幅波动

路透米兰9月25日 - 欧洲股市周五收盘上涨，因对全球经济成长的担忧得到缓解，及汽车类股卖盘开始减弱。前一交易日股指曾下探2015年低点。

但深陷丑闻的欧洲最大汽车厂商大众汽车 仍下跌，因该公司尾气检测作假的细节浮出水面。事件已经令汽车类股市值减少了逾300亿欧元。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨2.78%，报1,374.50点，本周下跌约1.7%。 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收涨3.11。

欧股本周受挫，因担心尾气作假涉及更大范围，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦昨晚发表讲话预计今年稍晚美国升息及美国GDP被上修后，市场情绪反转。

一些投资者称，他们对欧股长期前景看好，因经济有改善迹象，且欧洲央行实施刺激措施。

“欧洲内部消费正在改善，特别是西班牙和意大利等国家已经有不错的改善迹象，法国显现出认可改革必要性的早期迹象，”Taube Hodson Stonex Partners的基金经理Ali Miremadi称。

欧洲蓝筹股指中，意大利的FTSE MIB指数 上涨3.68%，表现好于其他股指。瑞士信贷在一份报告中称，在欧洲中，意大利仍维持其“主要加码”，该国经济正在恢复过程中。

汽车股 涨2.49%，但本周表现仍为四年中最糟。

大众跌4.32%，此前德国交通部长称，该公司对大约280万辆柴油车进行尾气检测作假，范围比以前预想的大。

大众同业宝马汽车 涨4.24%，戴姆勒 涨3.53%。

个人和家庭用品类股 上涨3.69%，为涨幅最大类股。