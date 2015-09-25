欧洲股市：受成长担忧缓解推动上涨，但大众汽车下跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧指数涨2.8%，意大利股市表现最佳
* 汽车类股涨2.5%，本周表现为四年来最糟
* 大众汽车跌逾4%，交易日日内大幅波动
路透米兰9月25日 - 欧洲股市周五收盘上涨，因对全球经济成长的担忧得到缓解，及汽车类股卖盘开始减弱。前一交易日股指曾下探2015年低点。
但深陷丑闻的欧洲最大汽车厂商大众汽车 仍下跌，因该公司尾气检测作假的细节浮出水面。事件已经令汽车类股市值减少了逾300亿欧元。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨2.78%，报1,374.50点，本周下跌约1.7%。 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收涨3.11。
欧股本周受挫，因担心尾气作假涉及更大范围，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦昨晚发表讲话预计今年稍晚美国升息及美国GDP被上修后，市场情绪反转。
一些投资者称，他们对欧股长期前景看好，因经济有改善迹象，且欧洲央行实施刺激措施。
“欧洲内部消费正在改善，特别是西班牙和意大利等国家已经有不错的改善迹象，法国显现出认可改革必要性的早期迹象，”Taube Hodson Stonex Partners的基金经理Ali Miremadi称。
欧洲蓝筹股指中，意大利的FTSE MIB指数 上涨3.68%，表现好于其他股指。瑞士信贷在一份报告中称，在欧洲中，意大利仍维持其“主要加码”，该国经济正在恢复过程中。
汽车股 涨2.49%，但本周表现仍为四年中最糟。
大众跌4.32%，此前德国交通部长称，该公司对大约280万辆柴油车进行尾气检测作假，范围比以前预想的大。
大众同业宝马汽车 涨4.24%，戴姆勒 涨3.53%。
个人和家庭用品类股 上涨3.69%，为涨幅最大类股。
英股富时100指数 收涨2.47%，报6,109.01点，法股CAC指数 收涨3.07%，收报4,480.66点。德国DAX指数 涨2.77%，收报9,688.53点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。