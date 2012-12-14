路透调查: 法国股市2013年料上涨9%

路透巴黎12月13日 - 路透调查显示,法国股市CAC-40指数2013年料上涨9%,因对欧元区解体的担忧会继续减轻,不过当地经济前景黯淡将限制股市涨幅.

过去一周路透对43位分析师和基金经理的季度调查显示,法股CAC-40指数明年底料在3,970点,周三收盘报3,646.66点.CAC-40指数2013年6月底料上涨3%,至3,760点.

法股指标CAC-40指数周三触及16个月高位,该指数成份股包括大型制药商赛诺菲 、石油巨擘道达尔 、近期陷入麻烦的汽车商PSA标致雪铁龙 和电信设备商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent).

CAC-40指数今年迄今已上涨约15%,有望创下2009年以来最佳年度表现,受欧洲央行采取解决欧债危机的有力措施推动.

"如果西班牙一如预期开口求援,从而启动欧洲央行购债计划,风险溢价可能进一步下降,不过我们可能看到市场出现大幅波动,这将取决于西班牙求援的有关情况,"安盛投资管理公司策略师Mathieu L’Hoir说."经济周期也是个关键因素,如果开始出现改善迹象,股市可能重演今年可观的上涨行情."

CAC-40指数自6月初触及的低点跳涨25%,提振该指数的市盈率(本益比,P/E)升至近两年高位.

据汤森路透Datastream,CAC-40指数基于未来12个月获利预估的P/E为10.4倍,但仍远低于20年均值15.4.(完) (编译 白云; 审校 程琳)