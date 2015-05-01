欧洲股市：主要股市休市，英股小涨

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 欧洲主要市场周五休市，英股下周一休市
* 英股富时100指数收高0.4%
* 莱斯银行集团公布业绩后大涨7.1%
路透伦敦5月1日 - 德国和法国等欧洲主要股市周五休市，英股小幅收高，受莱斯银行 和矿业股提振，但在下周英国大选前的谨慎情绪限制了英股升幅。
莱斯银行公布的盈利超过分析师预估后，该股大涨7.1%。
英美资源集团 和力拓 等矿业股大涨，因数据显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平上月，并连续两个月位于荣枯线上方，生产指数连续回升但订单表现不佳，需求仍然不足。数据巩固了对中国将采取进一步措施支撑经济的预期。
英股富时100指数 收高0.4%，报6,985.95点。
民调显示，首相卡梅伦所属的保守党与反对党工党的支持率呈胶着状态。
保守党承诺如果赢得大选，将在2017年底前就英国欧盟成员国身份举行公投，这给市场带来进一步风险。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。