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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 5月 2日 星期六 00:48 BJT

欧洲股市：主要股市休市，英股小涨

* 欧洲主要市场周五休市，英股下周一休市

* 英股富时100指数收高0.4%

* 莱斯银行集团公布业绩后大涨7.1%

路透伦敦5月1日 - 德国和法国等欧洲主要股市周五休市，英股小幅收高，受莱斯银行 和矿业股提振，但在下周英国大选前的谨慎情绪限制了英股升幅。

莱斯银行公布的盈利超过分析师预估后，该股大涨7.1%。

英美资源集团 和力拓 等矿业股大涨，因数据显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平上月，并连续两个月位于荣枯线上方，生产指数连续回升但订单表现不佳，需求仍然不足。数据巩固了对中国将采取进一步措施支撑经济的预期。

英股富时100指数 收高0.4%，报6,985.95点。

民调显示，首相卡梅伦所属的保守党与反对党工党的支持率呈胶着状态。

保守党承诺如果赢得大选，将在2017年底前就英国欧盟成员国身份举行公投，这给市场带来进一步风险。(完)

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