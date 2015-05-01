欧洲股市：主要股市休市，英股小涨

* 欧洲主要市场周五休市，英股下周一休市

* 英股富时100指数收高0.4%

* 莱斯银行集团公布业绩后大涨7.1%

路透伦敦5月1日 - 德国和法国等欧洲主要股市周五休市，英股小幅收高，受莱斯银行 和矿业股提振，但在下周英国大选前的谨慎情绪限制了英股升幅。

莱斯银行公布的盈利超过分析师预估后，该股大涨7.1%。

英美资源集团 和力拓 等矿业股大涨，因数据显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平上月，并连续两个月位于荣枯线上方，生产指数连续回升但订单表现不佳，需求仍然不足。数据巩固了对中国将采取进一步措施支撑经济的预期。

英股富时100指数 收高0.4%，报6,985.95点。

民调显示，首相卡梅伦所属的保守党与反对党工党的支持率呈胶着状态。