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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 12:08 BJT

日本股市：日经指数受程式卖盘打压短暂跌破14,000点，为10月来首次

路透东京2月5日 - 日本股市日经指数周三短暂转跌，自去年10月来首次跌破14,000点关口，交易员称是因为程式卖盘。

日经指数 上涨0.7%至14,110.84点，此前在午盘开始几分钟后短暂跌至13,995.86点。

“市场看起来有点像程式卖盘，”一外资银行驻东京的交易员表示。“感觉有点像，下午开盘前卖单突然增加。”

日经指数早盘最多上涨1.7%，周二因美国工厂活动数据令人失望而大跌4.2%。(完)
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