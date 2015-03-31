路透调查：日股日经指数到年底料上涨8%，受助于企业获利回升

* 企业获利回升，公司治理改善将提振股价

* 风险包括中东紧张情势，以及强势美元可能损及美国公司获利的担忧

路透东京3月31日 - 路透调查显示，日本股市日经指数今年可能收在1996年底来最高水准，因企业获利复苏以及股东回报改善将继续提振风险胃纳。

过去一周路透对57位分析师的调查预估中值显示，到12月底，日经指数 料升至21,000点，较周一收盘位19,411.40点上涨8%。该指数在2015年年中料达到20,000点。

日经指数上周触及2000年4月来高点19,778.60点。

分析师对日经指数2015年底点位的预估区间为14,600-25,000点，对6月时水准的预估区间为16,200-22,000点。

受日圆疲弱、以及油价下滑和薪资上涨将推高企业获利的预期提振，日经指数已经触及15年高点。股东回报提高以及公司治理改善亦将扶助股市。

“从宏观和微观因素来说，投资者可能将继续买进日股，”大和证券的策略师Takuya Takahashi表示，他预计日经指数年底时达到23,000点。

日本绩优企业已经宣布今年薪资增幅高于去年。日本政府上周调高对经济的评估，为八个月来首见。受访者还指出，旅游增长、以及政府退休金投资基金(GPIF)和日本邮政保险买盘也利好股市。

但日本摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示，日经指数可能先进行修正，然后在年内稍晚再次上涨。

“4月到9月，希腊债务问题、美国升息以及欧洲央行政策的不确定性可能打压股市，日经指数可能先略微下降，然后再上升，”Shigemi说，并预计日经指数到年中时来到18,000点。

分析师表示，其他风险包括中东紧张情势、全球经济增长放缓以及强势美元可能损及美国跨国公司获利的担忧。

日兴资产管理股票基金主管Takashi Maruyama表示，“包括美股在内的全球股市目前并不便宜...海外投资人对于各种风险因素更加敏感，这可能暂时提高金融市场的波动性。”(完)