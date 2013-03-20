路透调查：澳洲股市2013年料上涨13%，关注美联储政策风险因素

路透悉尼3月19日 - 周二公布的一项路透调查显示，2013年澳洲主要股指料将录得将近13%的涨幅，受助于全球经济复苏和较低的利率。

分析师们称，几乎全部预期涨幅料将在今年上半年录得。这次预估要比去年年底时的调查预估更加乐观。

根据15位分析师的预估中值，S&P/ASX 200指数 到今年年底料将来到5,250点，较周一收盘水准5,015.40点上涨5%。预估值从4,500至5,700点不等。

13位分析师给出的年中预估结果是5,212点，略低于年底目标，年中预估值从4,650至5,500点不等。三个月前进行的调查显示，S&P/ASX 200指数6月底和年底将分别来到4,700和4,975点。

2013年才走过了不到三个月的时间，S&P/ASX 200指数已累计上涨8%，因为企业财报表现相对较为强劲，而且市场对全球经济的乐观情绪升温。但市场将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)在退出刺激政策方面的动向。

分析师们称，低利率将继续利好澳股，而且之前的降息举措对经济的影响尚未完全显现。(完)