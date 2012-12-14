路透调查: 巴西股市2013年料录得温和涨幅

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透圣保罗12月13日 - 最新的路透调查显示,随着全球经济复苏,巴西股市料将在2013年录得温和稳健的涨幅,不过巴西国内的投资者可能要等到公司业绩上升后,才会考虑涉足当地股市.
路透过去一周对22位分析师的调查显示,巴西股市指标股指 预计将在明年年中时达至63,750点,上涨逾7%,而明年底时的点位或可达到68,000.
这个预估同今年的涨幅预测比起来,实在保守的很.2011年末时分析师对巴西股市2012年的涨幅预估高达23%,不过,目前看来今年是实现不了这个宏伟的预估目标了.
"鉴于投资者在过去几年都非常乐观,但结果却大失所望,因此这次他们都谨慎了许多."Infinity资产管理公司的高管Andre Paes表示.(完)
(编译 高琦; 审校 戴素萍)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。