路透调查: 巴西股市2013年料录得温和涨幅

路透圣保罗12月13日 - 最新的路透调查显示,随着全球经济复苏,巴西股市料将在2013年录得温和稳健的涨幅,不过巴西国内的投资者可能要等到公司业绩上升后,才会考虑涉足当地股市.

路透过去一周对22位分析师的调查显示,巴西股市指标股指 预计将在明年年中时达至63,750点,上涨逾7%,而明年底时的点位或可达到68,000.

这个预估同今年的涨幅预测比起来,实在保守的很.2011年末时分析师对巴西股市2012年的涨幅预估高达23%,不过,目前看来今年是实现不了这个宏伟的预估目标了.

"鉴于投资者在过去几年都非常乐观,但结果却大失所望,因此这次他们都谨慎了许多."Infinity资产管理公司的高管Andre Paes表示.(完)