路透调查: 英国股市明年料可站上6,000点,因全球经济前景改善

路透伦敦伦12月13日 - 路透调查显示,英国股市明年初料开局迟缓,但随后将加快步伐,2013年全年预计可录得8%的涨幅,得益于全球经济前景将改善的预期.

根据路透上周对50位分析师的调查,英股富时100指数 预计到明年年中时仅上涨约150点,但到年末时有望上行突破至6,400点.

"对于寻找投资机会的投资者,股票同其他资产相比依然是个可行的选项,在带来潜在资本升值的同时,亦可实现不错的收益."Capital Spreads的市场分析部主管Angus Campbell说道.

分析师对于英股明年的预估值相差很大.2013年年中的点位预估介于5,500点到6,560点的宽幅区间,年末点位预估则更是从5,700点到7,000点不等.不过,50位受访分析师中除了两人以外,其他人全都预估富时100指数可以在明年底至少站上6,000点.

这反映出的市场共识是,虽然美国财政悬崖和欧洲风险将在明年年初拖累英股,但英国市场到下半年料将进展顺利.(完)