路透调查: 英国股市明年料可站上6,000点,因全球经济前景改善

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦伦12月13日 - 路透调查显示,英国股市明年初料开局迟缓,但随后将加快步伐,2013年全年预计可录得8%的涨幅,得益于全球经济前景将改善的预期.
根据路透上周对50位分析师的调查,英股富时100指数 预计到明年年中时仅上涨约150点,但到年末时有望上行突破至6,400点.
"对于寻找投资机会的投资者,股票同其他资产相比依然是个可行的选项,在带来潜在资本升值的同时,亦可实现不错的收益."Capital Spreads的市场分析部主管Angus Campbell说道.
分析师对于英股明年的预估值相差很大.2013年年中的点位预估介于5,500点到6,560点的宽幅区间,年末点位预估则更是从5,700点到7,000点不等.不过,50位受访分析师中除了两人以外,其他人全都预估富时100指数可以在明年底至少站上6,000点.
这反映出的市场共识是,虽然美国财政悬崖和欧洲风险将在明年年初拖累英股,但英国市场到下半年料将进展顺利.(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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