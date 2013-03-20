路透调查：加拿大股市今年料将上涨8%，资源类公司股价料反弹

路透多伦多3月19日 - 一项路透调查显示，加拿大股市今年将上涨8%，因全球经济好转将提振表现严重滞后的自然资源公司的股价。

过去一周对34位市场分析师访查的预估中值显示，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 到6月底将升至13,000点，到今年年底升至13,450点，年度升幅为8%。

最新预估高于去年12月调查的预估值，当时预计该指标股指到2013年底升至13,000点。最新预估部分反映出TSX指数升至19个月高点的最近一轮涨势。

权重股矿业股是今年多伦多证交所表现最差的板块之一，受累于大宗商品价格走势艰难以及成本超支，这促使很多投资者离开该板块。

因此，加拿大股指涨势滞后于标准普尔500指数 和其他美国主要股指。但分析师表示，全球经济前景好转可能刺激大宗商品价格以及生产大宗商品的公司股价反弹。

“标准普尔500指数正开足马力。如果TSX指数是一个四缸发动机，则其中两个处于哑火状态，那就是能源和原材料，”Global Securities的策略师Elvis Picardo表示。他预计这些板块将提振TSX指数到年底升至13,500点。(完)