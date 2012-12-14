路透调查: 加拿大股市明年料将小幅上涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* S&P/TSX指数到2013年中料为12,600点
* 到明年年底股指料攀升至13,000点
* 美国财政危机的解决应会有所帮助
* 资源类股可能因全球经济稳定增长而受益
路透多伦多12月13日 - 路透调查中分析师预期,加拿大股市明年将会上涨,因中国经济复苏以及美国预算谈判僵局打破,料将推升自然资源类股.
本次调查在过去一周中访问了30位市场分析师,其预估中值显示,多伦多证交所S&P/TSX综合指数 到明年底料攀升至13,000点.
预计2013年中期可能升至12,600点,距离周三收报的12,353点涨得不多,且远低于9月路透调查时的年中预估值13,225点.
但美国共和党和民主党未能在预算谈判方面有所进展,令加拿大股市踌躇不前.
分析师对2013年中期的股指预估范围为11,225-15,000点不等,明年底的预估范围则为10,550-14,000.
一些分析师认为,能源股价格尤其便宜,该类股可能受益于更多收购交易的涌现,并进而帮助提振整体市场.
"加拿大能源股的估值异常之低...停留在2009年时的水平,"Edward Jones加拿大市场分析师Craig Fehr说.
他表示,一旦投资者相信全球经济成长可能超过3%,这些股票的估值应该会上升.(完)
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(编译 郑茵 审校 艾茂林)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。