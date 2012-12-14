路透调查: 加拿大股市明年料将小幅上涨

* S&P/TSX指数到2013年中料为12,600点

* 到明年年底股指料攀升至13,000点

* 美国财政危机的解决应会有所帮助

* 资源类股可能因全球经济稳定增长而受益

路透多伦多12月13日 - 路透调查中分析师预期,加拿大股市明年将会上涨,因中国经济复苏以及美国预算谈判僵局打破,料将推升自然资源类股.

本次调查在过去一周中访问了30位市场分析师,其预估中值显示,多伦多证交所S&P/TSX综合指数 到明年底料攀升至13,000点.

预计2013年中期可能升至12,600点,距离周三收报的12,353点涨得不多,且远低于9月路透调查时的年中预估值13,225点.

但美国共和党和民主党未能在预算谈判方面有所进展,令加拿大股市踌躇不前.

分析师对2013年中期的股指预估范围为11,225-15,000点不等,明年底的预估范围则为10,550-14,000.

一些分析师认为,能源股价格尤其便宜,该类股可能受益于更多收购交易的涌现,并进而帮助提振整体市场.

"加拿大能源股的估值异常之低...停留在2009年时的水平,"Edward Jones加拿大市场分析师Craig Fehr说.

他表示,一旦投资者相信全球经济成长可能超过3%,这些股票的估值应该会上升.(完)

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