路透调查：中国股市今年料将延续涨势，但分析师对上涨力道仍有疑问

* 预估中值显示，2013年中时中国股市将升至2,475点，年底时进一步升至2,600点

* 今年年中时料较周一收盘水准上涨10.5%

路透上海3月19日 - 路透调查显示，随着经济成长加速，中国股市在2013年很可能延续涨势，不过分析师对于股市上涨的力道仍有疑问。

路透在上周访问的13名股票分析师预估中值显示，沪综指 在2013年中时料在2,475点，到年底时继续升至2,600点。

上述预期分别较股市周一收盘价2,240点上涨10.5%和16%。

于1月进行的另一项路透调查结果显示，继去年创下7.8%的13年低点后，中国2013年经济增长率有望回升至8.1%。

中国股市在2012年底上涨，结束延续两年的低迷表现。不过分析师对于近期内新一波涨势的持续性看法不一。

近几个月的上涨并非由于经济基本面改善，而是受到中国证监会(CSRC)两项政策面消息的推动。

首先，证监会主席郭树清表示，将拓宽外资在中国股市的投资渠道。分析师认为这促使国内投资者大量购入他们预期外资可能会买的股票，特别是金融保险等“蓝筹股”。

其次，证监会终于对长期以来的市场呼声作出让步，暂停新股发行。许多中国投资者认为，新股发行稀释了股票价值，呼吁证监会冻结此类交易。

在股市于去年12月初开始上涨至春节假期期间，沪综指上涨近25%。

但此后涨势逐渐消退，大盘股指在过去20日内下跌近7%。这令市场人士开始讨论，是当前股市下跌只是小幅修正，还是先前的涨势是基于政策传言。

“经济数据没有市场预期的那么好。如果IPO重启，也会对市场信心有负面影响。”东莞证券分析师潘绍昌指出。

湘财证券分析师表示，对于中国政府可能收紧货币政策的顾虑，也让股票投资者犹豫不决。

政策紧缩措施通常对股市不利，特别是在中国。分析师称，中国的股市投机行为和货币供应经常同步变化。

然而陈艺表示，随着市场对当局大幅收紧政策的担忧减轻，股市在今年晚些时候仍有上涨空间。多数主流分析师认为政府不太可能大举收紧政策，因为中国经济复苏的整体形势还不稳定。

中国A股市场平均预期市盈率为10.2倍，低于10年均值15.6倍。