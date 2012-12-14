重发-路透调查: 2013年中国股市料回升,或录得三年来首个年度升幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 明年中期沪综指预估中值为2,300点,明年底预估中值为2,443.5点
* 预计明年较周三收盘价升17%
路透上海12月13日 - 路透调查显示,随着中国经济复苏的步伐加快,2013年其股市料将回升,可能录得三年来首个年度升幅,因中国作为全球第二大经济体成长势头重启.
根据路透对16位股票分析师所做的调查,他们对明年中和明年底沪综指 的预测中值分别为2,300点和2,444点.沪综指追踪所有在上海证券交易所上市的公司.
上述数据意味着2013年沪综指将较周三收盘价2,082.7点上涨略高于17%.
"明年股市将呈现正面震荡行情,有三个原因,"浙商证券分析师王伟俊,"明年经济基本面将会更好,金融和产业领域上市公司的成长速度将加快,而且货币政策可能会放松."
然而,近来分析师对中国股市的看法一向过于乐观.
例如,3月接受访问的分析师预计,2012年沪综指将以2,725点作收,即较2011年2,199点的收官水准明显回升.
但到6月,随着人们对全球经济复苏产生疑虑,分析师将预估下修至2,500点,即便如此,也意味着今年股市仍将录得升幅.
而与此形成对比的是,12月第一周沪综指五个交易日均在2,000点下方交投,许多大陆散户投资者原本视该水准为关键支撑位.
在基本面因素导致沪综指表现疲弱这一问题上,分析师们存在意见分歧.尽管中国的出口、制造业等经济指标开始出现复苏迹象,但沪综指的疲弱之势仍在继续.
长江证券策略师吴邦栋预计,2013年中沪综指将跌至1,900点,随后小幅回升,最终以2,100点作收.
"预计明年中国经济仍将表现迟滞,许多企业料继续受产能过剩的拖累,"他称,"明年3月左右可能会有一些新政策出台,但如果说股市会反弹的话,反弹之势可能也只是昙花一现."
其他机构仍持正面看法,但一部分原因可能是因为大陆券商的激励结构所致.
因为在中国做空股市仍受到严格限制,大多数券商主要收益必须从持有多头仓位的投资者那里赚取.
浏览中国新增投资者账户的图表,请点选:(link.reuters.com/gub44t)
浏览2012年沪综指和沪深300指数的表现,请点选:(link.reuters.com/buw54t)
认为现在是买入时机的分析师指出,经济增速正在恢复,而且目前中国蓝筹股正在以低廉的价格出售.
他们称,在海外上市中资企业的表现相对较为强劲,说明外资对中国股市的买兴增加亦将最终提振国内股市的人气.
空头则指出,中国股市像许多发展中国家的股市那样,过去未能跟上整体经济增长的步伐.
同时,许多大陆企业仍面临欧洲经济放缓、产能过剩及库存高企所带来的严峻的商业挑战.
香港股市明年料将以两位数的幅度增长,不过增幅料低于中国股市.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。