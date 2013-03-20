路透调查:香港股市恒生指数今年料上涨10%

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透香港3月19日 - 香港股市恒生指数今年料上涨10%，离岸中国市场因公司业绩复苏态势不一且忧虑中国能否延续强劲增长速度而走势震荡。
过去一周路透调查16名股市策略师得到的预期中值显示，今年迄今跌逾2.5%的恒指 预计年底可升至25,000点，或较周一收盘的22,083.4点上涨13%。
预计到今年6月底，恒指料会上涨近9%至24,000点，高于12月份调查预估的23,800点。今年头几个月的数据显示中国经济复苏趋势已见顶。
交银国际首席中国策略师洪灏称，我们需要开始看到去年末中国推出的宽松货币政策转化为第二季更为强劲的成长数据。
他并表示，如果数据持续不振，如果货币政策立场从相对宽松转为中性，市场涨幅将有限。
洪灏是受访分析师中最悲观的人士，他认为年中目标为20,000点，并指出可能持续跌至去年9月以来最低。
成长相关类股可能遭受波动性的打击最大。年初时该类股表现突出，直到2月初该升势停止。
根据基金跟踪公司EPFR数据显示，资金连续24周净流入离岸中国股市的势头于3月初停止。
投资者将静观中国新一代领导集体在就职初的几个月如何实施全盘政策构架工作，尤其是房地产市场以及城镇化推动工作。
但中国政府非常关注通胀问题。中国央行行长3月13日曾表示，中国今年M2目标代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是比较中性的，不再是宽松的货币政策。 (完) (编译 石冠兰; 审校 李春喜)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市