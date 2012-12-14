路透调查: 香港股市2013年料上涨11%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月13日 - 路透调查显示,香港股市料在2013年上涨逾11%,因中国新一届领导班子或将进行政策改革,而且企业获利可能上升.
过去一周路透调查24名股市策略师得到的预期中值显示,恒生指数 到2013年底或触及25,000点,较周三收盘位22,503.35点高出11.1%.
预计截至明年6月底,恒指料会上涨近6%至23,800点,高于9月份调查预估的22,000点.此前分析师上调了企业获利预估,因有数据支持中国经济活动正在升温的观点.
交银国际首席中国策略师洪灏称,随着获利反弹,景气循环类股将在明年上半年领涨,但到下半年,如果市场发现北京方面的政策变动不大,防御类股将逐渐抬头.
全球主要国家央行为提振经济而采取的宽松政策,造成大量资金涌入香港,令当地监管机构反复干预汇市以保卫港元.
受助于一部分资金流入,股市估值自年中低位反弹.香港股市今年迄今涨幅达到22%,是亚洲回报率最好的市场之一.
根据汤森路透I/B/E/S,恒生指数当前市盈率为10.3倍,较年中时高出了约10%.
投资者将关注中国新一代领导层推进结构性改革的力度.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。