《专题新闻快速浏览》--路透季度全球股市调查****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦3月19日 - 周二公布的路透调查显示，今年发达国家股市的劲升势头可能就此止步，但主要新兴市场在开局乏力之后，应自此强劲上涨。年初以来，全球主要股市许多都触及2008年全球金融危机以来最高水准。比如，标普500指数上周即逼近纪录高位。但逾450位受访分析师认为，美国削减联邦支出加上欧债危机恐再燃的威胁将令西方大多股指的涨势趋于温和。这样一来，今年迄今表现一直欠佳的新兴市场将崭露头角。
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亚洲市场
> 路透调查：中国股市今年料将延续涨势，但分析师对上涨力道仍有疑问
> 路透调查：日经指数2013年料涨35%，受日本当局放松政策激励
> 路透调查：韩国股市2013年料逼近纪录高位，但日圆疲软或冲击出口股
> 路透调查：澳洲股市2013年料上涨13%，关注美联储政策风险因素
> 路透调查：台股加权股价指数今年底时料可达8,500点的两年半高位
> 路透调查:香港股市恒生指数今年料上涨10%
欧美市场
> 路透调查：美股标普500指数料将刷新纪录高位，但涨速可能放缓
> 路透调查：欧股料进一步上涨，因欧元区疑虑消退且全球经济加速成长
> 路透调查：英国股市年底前料再涨4.5%，汇率和政策疑虑令交投审慎
> 路透调查：加拿大股市今年料将上涨8%，资源类公司股价料反弹
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(完)
(整理 李爽 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。