《专题新闻快速浏览》--路透季度全球股市调查****

路透伦敦3月19日 - 周二公布的路透调查显示，今年发达国家股市的劲升势头可能就此止步，但主要新兴市场在开局乏力之后，应自此强劲上涨。年初以来，全球主要股市许多都触及2008年全球金融危机以来最高水准。比如，标普500指数上周即逼近纪录高位。但逾450位受访分析师认为，美国削减联邦支出加上欧债危机恐再燃的威胁将令西方大多股指的涨势趋于温和。这样一来，今年迄今表现一直欠佳的新兴市场将崭露头角。