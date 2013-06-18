路透调查：印度股市料在下半年反弹9%，寄望于外资持续流入和财政改革

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透班加罗尔/孟买6月18日 - 路透访问顶尖股市分析师的调查报告显示，遭受重挫的印度股市有望在2013年下半年反弹，因受访者寄望于该国的经济复苏和进一步的财政改革。
尽管印度股市在最近数周屡屡下挫，但根据6月11-17日访问22位分析师得出的预估中值，指标股指BSE Sensex 预计将在年末达到21,000点，该水准相当于较周一收盘价19,325.87点上涨了近9%。
分析师还预计印度股市之后将进一步上涨5%，到明年6月达到22,000点新高，刷新2008年1月触及的前次纪录高点21,206.77点。
印度央行在周一宣布维持指标利率不变，但今年迄今已经降息75个基点，而且从2012年4月算起的降息幅度更是在125个基点，从而已帮助改善了经济信心。
即使印度卢比/美元汇率 在本月跌至纪录低点，分析师仍持乐观态度。由于美联储或收回刺激政策的臆测，投资者担心外资会抛售印度资产，这导致了卢比走跌。
自从美联储主席贝南克上个月暗示可能缩减买债计划以来，印度股市累计下跌了近4%。不过，19位分析师中无人认为，这将对境外机构投资者(FII)投资印度造成任何大的影响。
根据监管数据，今年迄今境外机构投资者已投资近140亿美元到印度，上年投资了222亿美元，这些资金对于印度股市至关重要。调查显示，分析师对于外资持续支撑印度市场很有信心。（完）
(编译 高琦 审校 许娜)
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