路透调查:意大利MIB股指料到明年年底上涨11%,追平11年夏季高点

路透米兰12月14日 - 周四公布的路透调查显示,尽管未来数月政局不确定性可能令人气承压,但预计意大利主要股指到明年年底将上涨11%,追平2011年夏季的高点.

意大利明年上半年将举行大选,因此过去一周进行的调查显示,与9月调查结果相比,市场观察人士的预估有所下调.

据18位分析师的预估中值,FTSE MIB指数 2013年将收在17,563点,较周三收盘价15,764.98点高出11%.

预计到明年6月底,该指数将涨至16,800点,低于9月预估的17,575点.

多数受访者是在意大利总理蒙堤宣布辞职意向之前作出预估的.

预计选举将于2月举行,金融市场已经对前总理贝鲁斯柯尼重掌政权的可能性作出了忧虑反应.

Cassa Lombarda资产管理主管Roberto Pedron称,短期而言意大利蓝筹指数可能会经历很大的波动,因政局前景存不确定性.

"从年中往后,只要政治形势明确有利于欧洲,则股市就会反弹."(完)