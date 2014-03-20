路透调查：日经指数今年预计上涨7.4%，受央行货币宽松和美国复苏支撑

* 日经指数今年料上涨7.4%

* 2014年底时涨至17,500点，较周三收盘价上涨21%

路透东京3月20日 - 一项路透调查显示，日本股市日经指数预计会收复最近的跌幅，今年末时将涨至金融危机以来所未见的高点，因为进一步货币宽松将抵消下个月上调消费税导致的需求走软。

日经指数 去年大涨57%，受日本政府大规模财政和货币刺激政策的推动。不过由于冒险意愿变差，日经指数今年已经下跌逾11%。

过去一周路透访问的18位分析师平均预测，今年日经将自周三收盘的14,462点上涨21%，年末时可能涨至17,500点。12月时的调查预测可能涨至18,000点。

这意味着日经指数2014年将上涨7.4%。上周日经下跌超过6%，为6月以来最大周线跌幅。

过去一周市场下跌，是由于乌克兰危机和中国增长放缓令投资者不安，打击了整体人气却支撑了避险资产日圆。分析师表示，投资者的避险立场应是暂时的，如果乌克兰紧张局势缓解，投资者将把注意力转向内需和美国经济。

不过在日本市场上涨之前，市场人士担忧4月上调消费税后内需可能走软。政府将把消费税由5%上调至8%。

“日本市场在5月可能修正，届时消费税上调的负面影响可能开始影响需求，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。6月日经指数可能在15,500点交投，年末时在18,000点。

市场人士认为，日本政府退休金投资基金把更多资金投入到股票和其他风险资产，这可能会帮助提振人气。

“我们仍然看多日本股市，”SMBC日兴证券分析师野崎浩成阪上亮太表示。他预测日经指数6月将在18,000点交投，为所有分析师预估中的最高值。(完)