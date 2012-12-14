路透调查： 日本股市2013年有望录得两位数的强劲涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月13日 - 路透调查发现,明年日本股市日经指数或将录得两位数涨幅,因预计将有宽松货币政策压低日圆,而且美国财政问题或将得到解决.
17名受访分析师的预期中值显示,2013年底时日经指数 料将涨至11,000点,周三收报9,581.46点.
市场观察人士称,投资者将继续买进出口类股,因在日圆下挫的情况下,出口公司的获利料将在新财年内改善.
"由于预计日本央行明年将放松货币政策,投资者向日本市场注入大量资金.此轮涨势应会延续至明年中,"法国巴黎银行首席策略师丸山俊称.
2013年中期时,日经指数料将达到10,500点.
交易商认为应观察汽车、电子、金融和房地产类股,并补充道,市场对水泥制造股等原材料和建筑类股的胃纳或将增强,因人们预计如果日本自民党当选,公共项目支出将会增加.
分析师预计美国最终将避免跌落财政悬崖,亦利好日本市场前景.
**提防风险**
由于评级机构担心日本在遏制债务负担方面做得不够,该国信用评级已被多次下调.
其他市场人士也还担心其它风险,例如中国经济突然放缓,及欧元区债务危机忧虑重燃.
分析师对明年年底日经指数的预估区间介于9,500点至13,500点,就反映了这些不确定性.
其他人士指出,明年夏季快到来时,紧张局势或将加剧,因为届时将迎来参议院选举.(完)
(编译 许娜; 审校 程琳)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。