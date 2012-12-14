路透调查： 日本股市2013年有望录得两位数的强劲涨幅

路透东京12月13日 - 路透调查发现,明年日本股市日经指数或将录得两位数涨幅,因预计将有宽松货币政策压低日圆,而且美国财政问题或将得到解决.

17名受访分析师的预期中值显示,2013年底时日经指数 料将涨至11,000点,周三收报9,581.46点.

市场观察人士称,投资者将继续买进出口类股,因在日圆下挫的情况下,出口公司的获利料将在新财年内改善.

"由于预计日本央行明年将放松货币政策,投资者向日本市场注入大量资金.此轮涨势应会延续至明年中,"法国巴黎银行首席策略师丸山俊称.

2013年中期时,日经指数料将达到10,500点.

交易商认为应观察汽车、电子、金融和房地产类股,并补充道,市场对水泥制造股等原材料和建筑类股的胃纳或将增强,因人们预计如果日本自民党当选,公共项目支出将会增加.

分析师预计美国最终将避免跌落财政悬崖,亦利好日本市场前景.

**提防风险**

由于评级机构担心日本在遏制债务负担方面做得不够,该国信用评级已被多次下调.

其他市场人士也还担心其它风险,例如中国经济突然放缓,及欧元区债务危机忧虑重燃.

分析师对明年年底日经指数的预估区间介于9,500点至13,500点,就反映了这些不确定性.

其他人士指出,明年夏季快到来时,紧张局势或将加剧,因为届时将迎来参议院选举.(完)