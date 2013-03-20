路透调查：韩国股市2013年料逼近纪录高位，但日圆疲软或冲击出口股

路透首尔3月19日 - 路透调查显示，受韩国国内刺激举措及美国经济全面复苏提振，韩国指标股指今年将升至接近纪录高位，但日圆疲软可能冲击出口股。

路透对14位分析师的预估中值显示，韩国综合股价指数 今年料收在2,200点，比去年收盘点位高出10%，距离2011年4月创下的纪录高位2,231.47咫尺之遥。

该预估比周一收盘价1,968.18点高12%，预估区间介于1,975至2,300点。此次调查在上周进行。

综合股价指数今年的涨势落后于美股和日股。同时，日圆近几个月下滑也激发对韩国出口商处于劣势的担忧。

但一些分析师对三星电子 股价的前景较乐观，该股1月初触及纪录高位后涨势停歇。

“三星电子股价还有进一步上升的空间，因全球智能手机市场尚未达到饱和的状态，三星的市场份额及竞争力正在改善，”Korea Investment & Securities分析师Park So-yeon表示。(完) (编译 李爽; 审校 石冠兰)