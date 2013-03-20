路透调查：韩国股市2013年料逼近纪录高位，但日圆疲软或冲击出口股

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透首尔3月19日 - 路透调查显示，受韩国国内刺激举措及美国经济全面复苏提振，韩国指标股指今年将升至接近纪录高位，但日圆疲软可能冲击出口股。
路透对14位分析师的预估中值显示，韩国综合股价指数 今年料收在2,200点，比去年收盘点位高出10%，距离2011年4月创下的纪录高位2,231.47咫尺之遥。
该预估比周一收盘价1,968.18点高12%，预估区间介于1,975至2,300点。此次调查在上周进行。
综合股价指数今年的涨势落后于美股和日股。同时，日圆近几个月下滑也激发对韩国出口商处于劣势的担忧。
但一些分析师对三星电子 股价的前景较乐观，该股1月初触及纪录高位后涨势停歇。
“三星电子股价还有进一步上升的空间，因全球智能手机市场尚未达到饱和的状态，三星的市场份额及竞争力正在改善，”Korea Investment & Securities分析师Park So-yeon表示。(完) (编译 李爽; 审校 石冠兰)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市