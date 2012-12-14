路透调查: 明年韩股料升向纪录高点,受全球经济好转和央行注入流动性提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 移动设备行业繁荣,提振科技出口企业
* 韩元走强可能使汽车制造商承压
* 造船、建筑和化工产业料反弹
* 出口中国的食品和化妆品行业或表现出色
路透首尔12月13日 - 韩国主要股指明年料扩大今年涨幅,升向纪录高点,受全球增长前景改善和美国联邦储备理事会(美联储,FED)向经济挹注流动性的推动.
根据过去一周路透访问的13位分析师的预测中值,到2013年末,韩国综合股价指数 料涨至2,200点,较周三收盘时的1,975.44点上涨逾11%.
这将使韩股非常接近去年4月触及的纪录高位2,231点.
现代证券研究主管Oh Sung-jin表示,"由美联储牵头的全球向经济注入流动性,将提振韩股的涨势."
市场观察人士称,以三星电子 等大盘股为代表的科技股,可能继续从移动设备的蓬勃发展中受益.
不过,韩元走强,尤其是兑日圆,可能拖累汽车类股,使韩国出口企业的竞争力较日本同业减弱.
"三星等科技型出口企业受汇率的影响不会太大,因为他们极具竞争力.不过,汽车商的竞争力还没有那么强."KDB Daewoo Securities分析师Kim Hak-gyun表示.
对全球经济较为敏感的造船、建筑和钢铁等产业,料在2013年回暖,而今年他们多数时间的表现都逊于电信等防御类股.
"消费品出口,尤其是出口到中国的食品和化妆品预计表现出众.不过,并不是该行业的所有企业都会受益,受益的只是那些具有全球竞争力的领军企业.现代证券的Oh表示.(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。