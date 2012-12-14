路透调查: 明年韩股料升向纪录高点,受全球经济好转和央行注入流动性提振

* 移动设备行业繁荣,提振科技出口企业

* 韩元走强可能使汽车制造商承压

* 造船、建筑和化工产业料反弹

* 出口中国的食品和化妆品行业或表现出色

路透首尔12月13日 - 韩国主要股指明年料扩大今年涨幅,升向纪录高点,受全球增长前景改善和美国联邦储备理事会(美联储,FED)向经济挹注流动性的推动.

根据过去一周路透访问的13位分析师的预测中值,到2013年末,韩国综合股价指数 料涨至2,200点,较周三收盘时的1,975.44点上涨逾11%.

这将使韩股非常接近去年4月触及的纪录高位2,231点.

现代证券研究主管Oh Sung-jin表示,"由美联储牵头的全球向经济注入流动性,将提振韩股的涨势."

市场观察人士称,以三星电子 等大盘股为代表的科技股,可能继续从移动设备的蓬勃发展中受益.

不过,韩元走强,尤其是兑日圆,可能拖累汽车类股,使韩国出口企业的竞争力较日本同业减弱.

"三星等科技型出口企业受汇率的影响不会太大,因为他们极具竞争力.不过,汽车商的竞争力还没有那么强."KDB Daewoo Securities分析师Kim Hak-gyun表示.

对全球经济较为敏感的造船、建筑和钢铁等产业,料在2013年回暖,而今年他们多数时间的表现都逊于电信等防御类股.

"消费品出口,尤其是出口到中国的食品和化妆品预计表现出众.不过,并不是该行业的所有企业都会受益,受益的只是那些具有全球竞争力的领军企业.现代证券的Oh表示.(完)