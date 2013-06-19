《专题新闻快速浏览》--路透季度全球股市调查****

路透6月19日 - 全球主要股市今年迄今的表现良莠不齐，年初时的劲升走势让位于市场疑虑，因美联储暗示其可能开始缩减其资产购买计划。但周二公布路透调查显示，受访250逾位分析师和投资者中绝大多数都预计股市将继续上扬，这可能只是因为股市是仍可以带来客观回报的少数资产之一。受访者还预计，亚洲自此将引领全球股市涨势直至年底，预计北美和欧洲股市将仅有温和涨幅。
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亚洲市场
> 路透调查：中国及其他东亚股市料摆脱近期跌势，2013年录得年度涨幅
> 路透调查：2013年日股日经指数料上涨51%，受企业获利改善预期提振
> 路透调查：澳洲股市2013年全年涨幅料将近12%
> 路透调查：印度股市料在下半年反弹9%，寄望于外资持续流入和财政改革
欧美市场
> 路透调查：只要美联储维持政策不变，股市涨势或将继续
> 路透调查：欧洲股市年底前料有6-7%涨幅，力克宽松措施退场疑虑
> 路透调查：英国股市到年底料较目前上涨6%，明年有望冲击7,000点高位
> 路透调查：加拿大股市料将走升，因全球经济可望反弹
> 路透调查：俄罗斯股市今年料仅升2%，受油价下跌及企业治理疑虑影响
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(完)
(编译 李爽 审校 高琦)